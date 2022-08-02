Лидер республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус рассказал, что из-за сложной внутренней ситуации в Китае, США может попробовать убедить Китай вступить в антипутинскую коалицию в обмен на сотрудничество.

Об этом он рассказал на канале «Утро февраля».

«Сегодняшнее положение в Китае ужаснейшее: экономика падает, а целью Китая является достижение 5,5% роста экономики. По уровню пандемии Китай выше, чем Европа», - отметил Борис Пинкус.

Также, по его словам, внутренние отношения между этносами, которые проживают на территории Китая, также переживают определенное накаливание. По его мнению, обстановка в Китая достаточно проблемная, что США может использовать в своих интересах: предложить Китаю сотрудничество в обмен на вступление Китая в антипутинскую коалицию.

«У Си ещё и на носу выборы – ему нужно утвердить себя на 3-й срок. То есть всё вместе взятое говорит о том, что нам есть чем торговаться с Китаем, а также чем ему помочь, но при одном условии – если Китай выступит в одной коалиции против путина», - сказал Борис Пинкус.

По мнению политика, Штатам не стоило отправлять своего представителя Ненси Пелоси на Тайвань, что может привести к открытой конфронтации, а следовало попробовать дипломатически договориться с Китаем и обернуть его на свою сторону: учитывая внутреннюю ситуацию в Китае, по слова эксперта, такой результат является более чем возможным.

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