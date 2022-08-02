Об этом он рассказал на канале «Утро февраля».
«Сегодняшнее положение в Китае ужаснейшее: экономика падает, а целью Китая является достижение 5,5% роста экономики. По уровню пандемии Китай выше, чем Европа», - отметил Борис Пинкус.
Также, по его словам, внутренние отношения между этносами, которые проживают на территории Китая, также переживают определенное накаливание. По его мнению, обстановка в Китая достаточно проблемная, что США может использовать в своих интересах: предложить Китаю сотрудничество в обмен на вступление Китая в антипутинскую коалицию.
«У Си ещё и на носу выборы – ему нужно утвердить себя на 3-й срок. То есть всё вместе взятое говорит о том, что нам есть чем торговаться с Китаем, а также чем ему помочь, но при одном условии – если Китай выступит в одной коалиции против путина», - сказал Борис Пинкус.
По мнению политика, Штатам не стоило отправлять своего представителя Ненси Пелоси на Тайвань, что может привести к открытой конфронтации, а следовало попробовать дипломатически договориться с Китаем и обернуть его на свою сторону: учитывая внутреннюю ситуацию в Китае, по слова эксперта, такой результат является более чем возможным.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах: "Была попытка..."
Дополнительная денежная помощь от ПриватБанка: как украинцам получить выплату 5 тысяч гривен
Могилевская засветилась в поезде и удивила признанием: "Наверное, за всю свою гастрольную жизнь..."
Всего за несколько часов: стихия с новой силой ударила по россии, появились кадры бедствия
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka публиковала слова Максима Яли: Уже даже господин Шольц начинает прозревать и уже видит в россии угрозу.