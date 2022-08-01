В период с 26 по 28 июля 2022 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур проходило Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием средств (APG).

На заседании членами APG было принято решение о лишении Российской Федерации (РФ) статуса наблюдателя в указанной международной организации, предоставленном РФ еще в 2010 году.

Этому решению предшествовало официальное обращение Государственной службы финансового мониторинга Украины от 28 апреля т.г. к руководству APG с просьбой рассмотрения указанного вопроса на очередном Пленарном заседании APG.

В своем Публичном заявлении по лишению РФ статуса наблюдателя APG отмечает, что это решение было принято на основании Публичного заявления FATF об ограничении прав членства РФ, опубликованном в июне т.г.

Как отметил Глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Это закономерное решение Азиатско-Тихоокеанской группы в очередной раз демонстрирует последовательность предпринимаемых международным сообществом шагов с целью справедливого реагирования на преступные действия РФ в войне против Украины. Мы благодарны APG за поддержку Украины в этой дипломатической борьбе и уверены, что процесс изоляции РФ на международной арене будет продолжаться».

Справка: APG – это региональный орган по типу FATF (по аналогии с MONEYVAL), официально созданный в 1997 году с Секретариатом в г. Сидней (Австралия). Членами этой группы являются 41 юрисдикция, а наблюдателями теперь 7 стран и еще 33 международных организаций, в том числе MONEYVAL.