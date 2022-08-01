Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Мы воюем с государством, у которого есть ядерное вооружение и у которого на одну нашу гаубицу двадцать таких, а на 80 наших снарядов 800 в ответ. Человеческий ресурс вообще почти неограничен, и они его не считают», - отметил Сергей Дмитриев.
Как отметил священник, нашего врага не следует недооценивать, а нужно разумно осознавать потенциал и все риски для нас.
«Да, нас поддерживает Запад, но мы почти один на один. Мы видим подбитую технику врага, но ее было гораздо больше чем у нас. Да, украинцы лучше умеют воевать, но это все равно тяжело – не надо недооценивать», - сказал Сергей Дмитриев.
По мнению священника, в этой войне украинская нация уже победила и уже точно не проиграет, потому что смогла выстоять под тяжелым натиском врага, который имеет преимущество в количестве вооружения, но все равно недооценивать врага не следует, потому что преимущество в количестве вооружения до сих пор остается за ним.
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