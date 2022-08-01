Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь альтернативы нет:

нужно обустраивать УКРЫТИЕ во всех учебных заведениях Украины.

Более того, нужно понимать, что укрытия нужны не для учебного 2022\23 года, а нужны НАВСЕГДА!

Информация о готовности надлежащих и безопасных мест укрытия на время учебного процесса, особенно в Центральной Украине, не слишком оптимистичная.

На фоне преступного бездействия местных властей, безопасность обучения обеспечивают за свои средства и с помощью родителей дошкольные учреждения, школы и вузы, в основном, САМОСТОЯТЕЛЬНО.

В то же время руководители местных властей капитально ремонтируют фонтаны, стелят плитку – одним словом обеспечивают во время войны средствами бюджета свои или дружественные фирмы. А параллельно награждают сами себя или получат награды за победу в войне с Россией?

Вот, правда, 12 июля единичные депутаты Киевсовета вспомнили о укрытии и решили создать комиссию по проверке сооружений гражданской защиты в столице. Но за наградами, фонтанами и плиткой ее ДОЛИ так и не создали?!

Так что ВОЙНА у нас для НАРОДА, а для местных властей - ФОНТАНЫ и ПЛИТКА за бюджетные средства?!