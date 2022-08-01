Здесь альтернативы нет:
нужно обустраивать УКРЫТИЕ во всех учебных заведениях Украины.
Более того, нужно понимать, что укрытия нужны не для учебного 2022\23 года, а нужны НАВСЕГДА!
Информация о готовности надлежащих и безопасных мест укрытия на время учебного процесса, особенно в Центральной Украине, не слишком оптимистичная.
На фоне преступного бездействия местных властей, безопасность обучения обеспечивают за свои средства и с помощью родителей дошкольные учреждения, школы и вузы, в основном, САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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В то же время руководители местных властей капитально ремонтируют фонтаны, стелят плитку – одним словом обеспечивают во время войны средствами бюджета свои или дружественные фирмы. А параллельно награждают сами себя или получат награды за победу в войне с Россией?
Вот, правда, 12 июля единичные депутаты Киевсовета вспомнили о укрытии и решили создать комиссию по проверке сооружений гражданской защиты в столице. Но за наградами, фонтанами и плиткой ее ДОЛИ так и не создали?!
Так что ВОЙНА у нас для НАРОДА, а для местных властей - ФОНТАНЫ и ПЛИТКА за бюджетные средства?!