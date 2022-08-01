Политолог Руслан Бизяев объяснил, почему сложилась ситуация с объявлением дефолта «Нафтогаза», что это значит для страны и как ее можно было избежать.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам эксперта, ситуация с объявлением «Нафтогаза» о своем дефолте имеет несколько ярусов.

«Ярус первый – собственно, сама ситуация вокруг «Нафтогаза». Приблизительно 30% расхода компании – это так называемые административные расходы: зарплаты, соцпакеты, премии и так далее. Это и до войны в нашей модели экономики было не рентабельно, в условиях войны это не рентабельно в квадрате», - объясняет Руслан Бизяев.

Вторым моментом он называет то, что технический дефолт «Нафтогаза» - это цепная реакция, то есть все крупные госмонополии сейчас находятся под ударом. В третьих, говорит эксперт, это увеличенная стоимость заимствований. По случаю эксперт напоминает, что рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Украины до C, это преддефолт. Последним ярусом этой ситуации он называет тот факт, что госкорпорации были наполнителями бюджетов, они перечисляли дивиденды в бюджет, деньги шли на социальные выплаты.

«Мы же жили за счет заимствований, давайте не забывать, в бюджете 2021 года, если не ошибаюсь, 265 миллиардов гривен – это обслуживание долгов, внешних и внутренних. С началом войны и фактически с учетом того, что экономика Украины сейчас порядка на 80% зависит от внешней финансовой помощи, эта система оказалась не эффективной», - рассказывает Руслан Бизяев.

Сейчас же, констатирует он, речь идет о техническом дефолте, то есть о невозможности выплатить по внешним обязательствам свои долги, и о социальном дефолте, когда государство не может обеспечить свои социальные функции, в частности, выплаты зарплаты, пособий, пенсий.

«Для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, мало получить внешние заимствование, которых нам сейчас не хватает, надо еще перестроить в условиях войны модель экономики», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, герой российско-чеченских войн рассказал, как агрессор повторяет свое зло в Украине.

Также Politeka писала о том, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона по поводу средств укрепления нашей обороноспособности.