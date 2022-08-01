Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает эксперт, с 2018 инфраструктура жилищно-коммунальных услуг каждый год ухудшалась. В частности, он говорит об износе оборудования, сетей и жилого фонда. Сейчас же, констатирует гость программы, 85% тепловых сетей требуют немедленной замены, то есть капитального ремонта. А на него, говорит он, денег не хватает физически, поскольку речь идет о миллиардах долларов.

«15 тысяч километров сетей всего в Украине, из них за год ремонтируют 50 километров. Я как-то посчитал, сотни лет необходимо, чтобы это все поменять при текущих затратах. Деньги практически не выделяет ни одна местная власть на замену сетей», - говорит Олег Попенко.

Осенью же, рассказывает гость программы, все это начнет гореть, потому что тепло в дома не подали, люди включают дополнительные радиаторы к обогреву, начинают гореть подъезды и квартиры. А дальше, продолжает он, начинаются проблемы с водоканалами, потому что увеличивается количество потребления, трубы забиваются и их начинает срывать.

По словах эксперта, износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве составляет 85%.

«Никто толком не знает, в каком это все состоянии. Цифра эта взята исходя из периода эксплуатации сетей. То есть, условно, жилой фонд и его срок эксплуатации 50 лет, 40 лет, по-разному – эту цифру взяли в Минрегионе. По факту, мы должны провести полное техническое обследование всего и тогда будет реальная картина», - объясняет Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, в Бундестаге обвинили Шольца в затягивании помощи Украине.

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