Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам капеллана, украинские военные на фронте действительно не нарушают шестой заповеди «Не убий».

«Мы не нападаем ни на кого, мы не являемся страной-агрессором. Заповедь «Не убий» не означает «Не защити». Это всегда было во всех вероисповеданиях, религиях и т.д. То есть мы защищаем с оружием в руках жизнь других людей», - объясняет Сергей Дмитриев.

В то же время он отмечает, что эту заповедь могут использовать как инструмент манипуляции против ВСУ. Тем не менее, отмечает гость программы, в Священном Писании заповедь «Не убий» подразумевает бесполезное убийство, когда оно совершается без причины. То есть, констатирует он, речь идет именно об агрессоре, а не о том, кто защищается.

«Люди будут защищать то, что мы любим, и это высшее проявление любви – даже ценой жизни защищать другого человека. Здесь нет убийств», - подчеркивает Сергей Дмитриев.

Как сообщала Politeka, герой российско-чеченских войн рассказал, как агрессор повторяет свое зло в Украине.

Также Politeka писала о том, что суммарные потери российских оккупантов в Украине убитыми и ранеными превысили 122 тыс. человек.