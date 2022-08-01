Капеллан 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского Сергей Дмитриев (Падре) рассказал, чем занимаются капелланы и как выглядит их день.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, день капеллана обычно проходит очень по-разному. В частности, говорит он, сегодня было совещание с командиром бригады, прием в посольстве Литвы. Также капеллан добавляет, что сейчас они достраивают часовню и ее нужно обустраивать, должны приехать и капелланы из Литвы, это их бригада-побратим, а завтра у него будет небольшое богослужение в одном из подразделений.

«Еще социальная работа, потому что я возглавляю Eleos-Ukraine – это официальный представитель социального служения ПЦУ. Вчера я вернулся из командировки, мы открыли два шелтера для людей, пострадавших от домашнего умственного насилия и ДПО, это было три региона», - отмечает Сергей Дмитриев.

По дороге, добавляет капеллан, они заезжают в воинские части, смотрят, как там проходят ремонты, правильно ли установили крест, как обустраивать место для молитвы. Кроме этого, говорит он, идут постоянные телефонные разговоры, в частности, сейчас был Zoom с американцами по психологической программе.

«Я думаю, что у каждого капеллана по-разному проходит свой день, нет какого-то шаблона и нет общих вопросов, каждый вопрос может быть разным», – констатирует Сергей Дмитриев.

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