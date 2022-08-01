Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает капеллан, опыт работы американцев с прошедшими боевые действия воинами полезен для Украины, как и любой другой опыт. Тем не менее, подчеркивает он, это опыт все-таки другой страны, людей с другим менталитетом, культурой, повадками, но что-то можно и взять.

«Я хочу подчеркнуть, что мы – другой народ, другая культура, у нас другая травма, потому что мы воюем на своей земле и мы более подготовлены, уровень стресса другой, уровень поддержки другой, уровень воспитания другой, мы другие. Поэтому нельзя взять эту модель и давать оценку какой-то модели, сравнивать», – объясняет Сергей Дмитриев.

Попутно гость программы рассказывает, как бывал на американской базе под Лос-Анджелесом и читал лекцию американским капелланам. По его словам, наш опыт был гораздо более ценным, потому что у нас почти каждый капеллан был на войне и речь идет не об Ираке или Афганистане, а о совсем другом. К тому же, добавляет капеллан, он сам в своей работе опирается больше на опыт Израиля.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что обусловило поражение россии на киевском направлении.

Также Politeka писала, что Кочетков рассказал, с какой базой независимая Украина вышла из Советского Союза.





