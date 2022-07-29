Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В настоящее время за нарушение требований природоохранного законодательства инспекторами рассчитаны убытки, нанесенные окружающей среде на сумму 2,6 млн гривен. В частности, нарушители в государственный бюджет уплатили в добровольном и принудительном порядке ущерб на сумму 783 тыс. гривен и 35 тысяч гривен наложенных штрафных санкций.

Так, специалистами Госэкоинспекции в Винницкой области на этой неделе проведен расчет убытков и предъявлены претензии предприятиям за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на промышленных площадках, а именно: