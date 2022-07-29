По состоянию на 29 июля Государственной службой финансового мониторинга Украины приняты усиленные меры по противодействию рф.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так в рамках сотрудничества Госфинмониторинга с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) РФ было ограничено в правах членства.

Также в адрес FATF был направлен ряд обращений по исключению РФ из FATF и внесению РФ и РБ в черный список FATF.

Вопрос включения РФ в «черный список» FATF остается в повестке дня этой международной организации и будет обсужден на следующем Пленарном заседании FATF в октябре 2022 года.

Также Госфинмониторинг мощно сотрудничал с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Благодаря чему Комитет Совета Европы принял решение о исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с составом Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), как рабочего органа Совета Европы. В таких условиях РФ лишены права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы.

Также Госфинмониторингом в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ.

В этой части, Госфинмониторингом направлено обращение к криптовалютной бирже Binance с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов, по результатам рассмотрения которого Binance изменила политику и исключила возможность осуществления P2P транзакций для ряда российских банков и платежей. список.



