Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Как рассказывает журналистка, полная или частичная потеря здоровья дает право гражданам на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного и оформления пенсии по инвалидности, а ее размер зависит от полученной группы инвалидности.
«У лиц, которым назначена первая группа инвалидности, размер пенсии составляет 100% пенсии по возрасту, при этом для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом. Размер пенсии у лиц со второй группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту, необходимый страховой стаж – от 1 до 14 лет. Лица с третьей группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту при наличии от 1 до 14 лет страхового стажа», – объясняет Екатерина Котенкова.
По ее словам, предоставить документы для назначения пенсии по инвалидности можно как офлайн, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
«Если речь идет о военнослужащих срочной службы, к заявлению для оформления пенсии по инвалидности следует добавить свидетельство о болезни, выданной и заверенной военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета, или справку военно-врачебной комиссии», - отмечает Екатерина Котенкова.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Контрнаступение может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны
«Люди не смогли выбраться»: названо количество жертв сильного пожара в Москве
"Многие из вас знали Глеба": погиб известный украинец, в Сети волна скорби
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что во время войны запуск накопительной пенсии маловероятен.
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, следует ли украинцам рассчитывать на повышение минимальной зарплаты.