Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, сколько составляет сумма пенсии по инвалидности для лиц с разными группами инвалидности и, в частности, для военнослужащих.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, полная или частичная потеря здоровья дает право гражданам на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного и оформления пенсии по инвалидности, а ее размер зависит от полученной группы инвалидности.

«У лиц, которым назначена первая группа инвалидности, размер пенсии составляет 100% пенсии по возрасту, при этом для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом. Размер пенсии у лиц со второй группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту, необходимый страховой стаж – от 1 до 14 лет. Лица с третьей группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту при наличии от 1 до 14 лет страхового стажа», – объясняет Екатерина Котенкова.

По ее словам, предоставить документы для назначения пенсии по инвалидности можно как офлайн, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

«Если речь идет о военнослужащих срочной службы, к заявлению для оформления пенсии по инвалидности следует добавить свидетельство о болезни, выданной и заверенной военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета, или справку военно-врачебной комиссии», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что во время войны запуск накопительной пенсии маловероятен.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, следует ли украинцам рассчитывать на повышение минимальной зарплаты.