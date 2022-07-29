Об этом он рассказал в своем блоге.

«В чем преимущество децентрализации или асимметричности, как действовали наши военные? Тактика малых групп эффективно действует именно в выполнении задач по поражению сил противника противотанковыми средствами или переносными зенитно-ракетными средствами», - отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, децентрализованные украинские военные группы координированно работали с беспилотниками и артиллерией, которые поражали командные пункты противника и уничтожали пути логистического обеспечения врага, когда, в то время как он отметил, украинские войска точечно уничтожали колонны оккупантов.

«Это все сыграло роль в том, что вышел российский замминистра обороны и сказал, что они приняли решение отступить, словно это «жест доброй воли». Таким образом, они прикрыли свое отступление, сказав, что оно было совершено не в результате действий украинской армии, как это было на самом деле», - сказал Александр Мусиенко.

Как отметил эксперт, украинские войска очень эффективно действовали по киевскому направлению, поэтому после ряда контратак противник понес потери, несовместимые с возможностью продолжать любое наступление – это было настоящей причиной отступления оккупантов из Киевской области.

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