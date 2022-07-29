Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С августа в Украине будут новые тарифы на газ, при этом только одними новыми тарифами не обойдется. Правительство решило сократить потребление газа на 10%», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, новые условия для рынка газа изложены в документе, разработанном Кабмином. В частности, добавляет журналистка, речь идет о положении по заключению специальных обязательств на субъектов рынка природного газа, которое было утверждено еще 19 июля.

«Положением утверждены новые тарифы на газ, которые будут действовать для предприятий тепловой и коммунальной энергетики, а также фиксированные тарифы для учреждений бюджетной сферы и других потребителей. Этим положением закреплен тариф на газ для предприятий тепловой и коммунальной энергетики, поставляющих тепло и горячую воду населению. Тариф составит 7 420 гривен на 1000 кубометров с учетом НДС. Такой тариф будет действовать до 31 мая следующего года», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Кроме того, добавляет журналистка, тариф на газ для учреждений бюджетной сферы будет установлен на уровне 16 390 гривен за 1000 кубометров с учетом НДС, а для всех остальных потребителей – 38 325,50 за 1000 кубометров с учетом НДС.

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