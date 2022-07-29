Доктор исторических наук Иван Патриляк рассказал, что восточная граница Украины в 20 веке была сформирована по этнографическому принципу на основе переписи Российской империи 1897 года.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает историк, после Великой французской революции в конце XIX века суверенитет перешел от монархов к гражданам, к нации. Следовательно, констатирует он, лидеры модерных европейских наций на протяжении веков определяли, как должны выглядеть их границы. В 1897 году, отмечает эксперт, в Российской империи была проведена перепись населения и на основе языкового критерия составили этнические карты, позволяющие увидеть, где проходили границы между украинцами, белорусами и россиянами.

«На самом деле в этих картах отмечалось, что украинцы проживают на гигантских территориях на восток от современной границы за Волгу, за Дон до Северного Кавказа», - подчеркивает Иван Патриляк.

Именно на основе этой переписи, констатирует он, украинские интеллектуалы конца 19 и начала 20 века обосновывали претензии будущего автономного или независимого государства на его границы. Следовательно, добавляет он, не большевики конструировали восточную границу Украины, ведь рубежи государства были определены задолго до этого по критерию этнического расселения.

«На что претендовали украинские политики? Они претендовали на 9 губерний: Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская, Таврийская, Херсонская. 9 губерний, в которых украинское население было абсолютно преобладающим – от 53,5 до 93%. То есть это были территории, где не было никакого сомнения, что украинцы являются основным этносом. Правда, кроме этих 9 губерний, Центральная Рада замечала, что у нее есть претензии и на соседние поветы других губерний, где преобладает украинское население», - рассказывает Иван Патриляк.

Между тем Временное правительство, отмечает историк, не устраивали эти претензии, начались переговоры и процесс шел довольно сложно. Тем не менее, подчеркивает он, дальнейшее решение Временного правительства доказывает, что никто не создавал Украину, а имеющийся факт ее существования наконец-то признали.

«4 августа 1917 года Временное правительство дало инструкции для Генерального секретариата Центрального совета по управлению территорией Украины. В этих инструкциях впервые признается автономный статус Украины и ее правительства», – говорит Иван Патриляк.

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