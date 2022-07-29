Политолог Руслан Бизяев рассказал, как во время Второй мировой войны Финляндия вышла из переговоров с СССР и советская власть решила закрыть этот вопрос военным методом.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

«В Москве не оставалось надежд на мирное решение вопроса с Финляндией. Молотов полагал, что ничего другого не остается, как заставить их понять свою ошибку и заставить их принять предложения», - отмечает Руслан Бизяев.

По его словам, переговоры прерваны не были, на днях Москва ждала возвращения финской делегации с ответом на новые уступки, но правительство Финляндии идти на них не хотело. Тем не менее, констатирует эксперт, советское руководство считало, что сможет быстро заставить Хельсинки принять свои предложения.

«29 октября Военный совет Ленинградского военного округа представил наркому обороны план операции против Финляндии, согласно которому советские войска должны были вторгнуться на территорию Финляндии по пяти направлениям с целью растащить группировку сил противника, его взаимодействие с авиацией, и за 10-15 суток нанести решительное поражение финской армии», - рассказывает Руслан Бизяев.

Финляндия же заявила, подчеркивает он, что предложения СССР диктуются российским империализмом. Как он отмечает, 4 ноября Сталин вновь доказывал финской стороне необходимость создания советской военно-морской базы на северном побережье у входа в Финский залив, предложив расположить ее на близлежащих островах в районе Ханко или передать эту территорию СССР.

«Делегации было предложено либо добиться соглашения на финских условиях, либо вернуться в Хельсинки. 9 ноября состоялось последнее заседание делегации, в ходе которого стало ясно, что стороны остались при своем мнении. 13 ноября финская делегация покинула Москву», - констатирует Руслан Бизяев.

Тем не менее, замечает эксперт, в Финляндии возобладало мнение, что советское руководство блефует и войны не будет. А тем временем, рассказывает он, разрыв финской стороной переговоров спровоцировал Москву на военное решение проблемы.

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