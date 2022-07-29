Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, какие вызовы будут стоять перед президентом Зеленским и всем украинским политикумом этой осенью.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Война ждет, война никуда не делась, не похоже, что она раз – и выгодным образом для нас свернется и исчезнет. Нет, все будет определять война», – говорит Александр Кочетков об осени 2022 года.

В то же время он отмечает, что уже иссякли инструменты эмоционального влияния на ситуацию, связанную с войной. То есть, объясняет эксперт, раньше можно было выйти в парламент и напомнить миру, что в Украине идет война, она защищает, по сути, всю цивилизацию, а потому ей нужна помощь. По его словам, этот инструмент исчерпал себя еще около месяца назад.

«Нужен переход на другую системную организационную работу. То есть, надо менять подходы к системе власти и переводить в конце концов страну на военные рельсы. Этот вызов является главным для Зеленского и для тех, кто рядом с ним, для тех, кого мы считаем политической элитой», - подчеркивает Александр Кочетков.

По его мнению, пора перестать быть на обеспечении у Запада и начать делать все для фронта и победы прежде всего в самой Украине. То есть, констатирует политолог, сейчас украинские власти должны перестроить эту систему в государстве.

Как сообщала Politeka, Костюк рассказал, что переговоры с россией бесполезны.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, каким образом власти пытаются сбалансировать экономику.





