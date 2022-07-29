Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, что Украине нужно для стратегического контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Стратегическое, а не локальное наступление определяется не нашими желаниями, не нашей готовностью рвать оккупантов хоть голыми руками, а наличием в войсках необходимого тяжелого вооружения», - объясняет Александр Кочетков.

Также он добавляет, что, кроме этого, важно большое количество бронированного транспорта и горюче-смазочных материалов и так далее. Как отмечает эксперт, полтора десятков систем HIMARS попадают точно в оккупантов, скрытые штабы и коммуникации, что заметно снижает боевой потенциал противника.

«Но это не приводит к такому разгрому живой силы и техники врага, которые позволили бы нам наступать десятками километров в сутки и освобождать не только временно захваченные украинские села, но и большие города», - говорит Александр Кочетков.

А тем временем, констатирует политолог, западные партнеры Украины обещают поставить большее количество и больше видов оружия, в том числе танков и самолетов, но это в перспективе.

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