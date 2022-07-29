Об этом он рассказал в своем блоге.
«Стратегическое, а не локальное наступление определяется не нашими желаниями, не нашей готовностью рвать оккупантов хоть голыми руками, а наличием в войсках необходимого тяжелого вооружения», - объясняет Александр Кочетков.
Также он добавляет, что, кроме этого, важно большое количество бронированного транспорта и горюче-смазочных материалов и так далее. Как отмечает эксперт, полтора десятков систем HIMARS попадают точно в оккупантов, скрытые штабы и коммуникации, что заметно снижает боевой потенциал противника.
«Но это не приводит к такому разгрому живой силы и техники врага, которые позволили бы нам наступать десятками километров в сутки и освобождать не только временно захваченные украинские села, но и большие города», - говорит Александр Кочетков.
А тем временем, констатирует политолог, западные партнеры Украины обещают поставить большее количество и больше видов оружия, в том числе танков и самолетов, но это в перспективе.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Многие из вас знали Глеба": погиб известный украинец, в Сети волна скорби
Япония выдвинула требования рф по Курильским островам: "Должны быть исключены из..."
"Тогда все": названа дата, после которой переговоры между Украиной и рф могут стать невозможными
"Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем: фото
Как сообщала Politeka, Яли заявил, что путин пытается вести войну на истощение.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, есть ли сейчас перспективы для переговоров между Украиной и россией.