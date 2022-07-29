Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что более децентрализованная система управления войсками позволяет украинским командирам более оперативно самостоятельно принимать решения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы наблюдаем борьбу двух принципов командования: со стороны россии можно увидеть четкую административную вертикаль – это централизация всех процессов и присутствие на поле боя погибающих генералов и командиров: они должны контролировать дисциплину и выполнение поставленных задач. Поэтому отсутствует нормальная координация, потому что когда министр обороны руководит всеми процессами – это не очень эффективно», - сказал Александр Мусиенко.

По словам эксперта, преимущество украинской армии состоит в том, что, несмотря на то, что это регулярная дисциплинированная армия, у командиров нет такой сковки через административную вертикаль.

«Украинские командиры в районе введения боевых действий имеют большую широту и автономию в принятии решений, а также имеют право определенное решение принять самостоятельно: эти решения принимаются с осознанием, что они несут за них ответственность», - подчеркнул Александр Мусиенко.

Как отметил военный эксперт, такой принцип позволяет украинским командирам более оперативно принимать решения, которые иногда оказываются очень важными.

«Украинские военные проявляют творчество и креативность в этом: мы видим, что децентрализованная модель побеждает над централизованной», - отметил Александр Мусиенко.

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