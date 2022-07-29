FATF опубликован Отчет «Партнерство по борьбе с финансовыми преступлениями: защита данных, технологии и обмен информацией в частном секторе».

Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

Так, подчеркивается, что у одного финансового учреждения есть лишь частичное представление о транзакциях и он видит лишь один маленький кусочек того, что часто является большой, сложной головоломкой.

Преступники используют этот информационный пробел, используя многочисленные финансовые учреждения внутри или за пределами юрисдикций, чтобы распределить свои незаконные финансовые потоки. В результате отдельным финансовым учреждениям становится все труднее проявлять эту незаконную деятельность.

Используя общую аналитику, объединяя данные или ответственно разрабатывая другие инициативы по обмену данными, финансовые учреждения стремятся создать более четкую картину головоломки, чтобы лучше понять, оценить и уменьшить риски отмывания средств и финансирования терроризма.

Этот отчет направлен на то, чтобы помочь юрисдикциям ответственно усовершенствовать, разрабатывать и внедрять инициативы информационного сотрудничества между субъектами частного сектора в соответствии с правилами защиты и конфиденциальности данных (DPP), чтобы риски, связанные с увеличением обмена персональными данными, были должным образом учтены.

В отчете рассматриваются глобальные требования по борьбе с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения и ответственное сотрудничество между субъектами частного сектора может способствовать их эффективному соблюдению.

Он также содержит вступление в принципы и цели DPP, которые заинтересованные стороны должны учитывать при разработке инициатив сотрудничества частного сектора.

В отчете приводятся тематические исследования, показывающие, как члены FATF и Глобальной сети расширили обмен информацией в частном секторе в рамках правовых требований своей внутренней системы DPP. Их опыт показывает, что меры по обмену информацией в частном секторе могут быть достигнуты в соответствии с правилами и обязательствами DPP при условии соблюдения ключевых критериев и требований.

Используя этот опыт и уроки, усвоенные членами Глобальной сети FATF, в отчете предоставлены необязательные для выполнения рекомендации, чтобы помочь странам, рассматривающим возможность расширения обмена информацией в частном секторе, разрабатывать и внедрять такие инициативы ответственно и эффективно.

Документ доступен на веб-сайте FATF и на официальном сайте Госфинмониторинга.