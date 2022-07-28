Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Всё будет зависеть от ситуации на фронте: удастся ли анонсированное контрнаступление и каковы будут его результаты? В сентябре оккупанты планируют провести псевдо-референдумы и аннексию новых территорий», - отметил Максим Яли.
Как отметил эксперт, на внутриполитическую обстановку в конце осени будет в основном влиять военный фактор: всё будет зависеть от успехов ВСУ на поле боя, ведь одна из главных задач украинских военных это освободить оккупированные территории раньше, чем там будут проведены «референдумы».
«Ситуация ближе к ноябрю, когда обычно проходят все народные волнения и протесты, будет зависеть от того, состоится или не состоится контрнаступление и произойдет ли аннексия новых территорий, а также от экономической ситуации», - сказал Максим Яли.
По словам политолога, россия точно будет пытаться провести псевдо-референдумы на временно-оккупированных территориях.
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«Понятно, что путин пытается вести войну на истощение и дестабилизировать ситуацию в Украине, поэтому многое также будет зависеть от экономической ситуации и от подготовки к отопительному сезону», - подчеркнул Максим Яли.
Как сообщала Politeka, политолог Руслан Бизяев заявил, что как минимум до середины осени предпосылок для политического диалога не будет.
Также Politeka публиковала слова Олега Костюка: Переговоры с путиным – это невозможно.