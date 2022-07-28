Впервые 28 июля украинцы отмечают День Украинской Государственности. Эта памятная дата акцентирует внимание на преемственности Украины от государства Владимира Великого и принятии христианства как цивилизационного выбора народа.

Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и управделами УПЦ митрополита Антония (Паканича) о значении Дня Крещения Руси для каждого православного украинца.

МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ

«День Крещения нашего народа – его День рождения. Крестившись, люди познали истинного Бога».

«В Крещении мы стали детьми Божьими. Крещение сделало наш народ величественным, красивым, благородным. Крещение превратило людей из самолюбцев в любящих Бога.

«Каким бы ни был трудный путь, мы должны идти ко Христу, ибо так сделал наш Креститель и Просветитель святой князь Владимир. И он сегодня молится о нас, чтобы Господь благословил нашу землю, благословил наш народ, благословил нашу власть, и Господь научил нас жить в мире, согласии, любви друг к другу».

«Святой князь Владимир научил нас идти по пути к Христу, к Богу, научил нас жить благочестиво на земле и наслаждаться Дарами благодати Святого Духа. Он научил нас служить Богу, а не греху».

«Мы должны, дорогие братья и сестры, беречь ту веру, которая святого князя сделала из жестокого милостивым отцом. Когда мы будем жить по этой вере и будем беречь ее, то и сами будем исправляться к лучшему, мы станем добрыми, будем любить, жалеть, уважать друг друга».





МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ

«День Крещения Руси – Торжество Православия, торжество веры и духа, объединяющее всех чад Православной Церкви».

«Церковь молитвенно чтит память святого равноапостольного князя Владимира, нашего Крестителя. Это также и государственный праздник. Благодарим Бога, что в нашей истории была такая фигура, как великий князь Владимир, взявший на себя ответственность и открывший каждому из нас путь в Царство Божие».

«В Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира – это Украинская Православная Церковь. У нас была разная история и Церковь по-разному называлась, но именно УПЦ является наследницей Киевской Митрополии, которая появилась сразу после Крещения Киевской Руси».

«Православная вера – это большая сила для украинского народа, потому что на протяжении многих веков именно Православная вера воспитывает наш народ. Православная вера – важный элемент идентичности украинской нации, украинского народа».

«Желаю в день Крещения Руси укрепиться в вере, оценить этот бесценный дар, данный нам Господом, и бережно нести его на протяжении жизни. Это самое ценное, что есть у каждого.





