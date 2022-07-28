Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церквисо ссылкой на news.church.ua , об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Блаженнейший подчеркнул, что сегодня много говорят о том, что человечеству необходимо становиться лучше, но есть единственный путь, как этого достичь.

«Мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он дал нам силу исправлять себя. У нас есть такое желание и многие это озвучивают – стать лучше, человечество должно стать лучше. Да, человечество должно стать лучше, но это делается единственным путем - когда пытаться стать лучше будет каждый из нас», - сказал он.

Предстоятель отметил, что исправлять нужно не других, а себя.

«Если будем плохими, а других будем исправлять, то мы в этом не добьемся никаких результатов, положительных, хороших плодов от наших усилий не будет. Каждый из нас должен заглянуть в себя и спросить: «есть ли я настоящий сын, потомок святого князя Владимира не только по плоти, но и по духу, имею ли ту доброту, любовь к Богу, которую имел князь Владимир, или я имею любовь к ближнему, который имел святой князь Владимир, умею ли я прощать ближним, как это делал князь Владимир?», - объяснил он.

Архипастырь считает, что даже если мы это имеем, нельзя останавливаться. «Это похвально, но все добродетели совершенствуются и человек должен стараться постоянно становиться лучше. Если она плохая, то должна стараться стать доброй, а если добрая, то – становиться еще добрее. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь благословит всех нас», – пожелал Митрополит Онуфрий.