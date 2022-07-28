Юрист и аналитик Андрей Вигиринский рассказал, что власти, принимая определенные решения, пытаются наполнить бюджет, но все равно – война не предполагает улучшения качества жизни, так что цены будут расти.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Когда цены уже и так выросли за 5 месяцев и нужно пересматривать социальные стандарты, то у бюджета негде взять эти деньги, просто номинальной гривны, хоть и той, что уже пережила девальвационный процесс», - отметил Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, власти пытаются определенным образом наполнить бюджет, уже был принят ряд решений: повышение процентной ставки НБУ, а также возврат налогов на импорт, от которых ранее предприятия были освобождены.

«Речь идет о том, что каким-то образом пытаются наполнить бюджет, снизив его дефицит. Этот дефицит бюджета мы точно не сможем покрыть только за счет внешних заимствований», - сказал Андрей Вигиринский.

Как отметил юрист, в предыдущих месяцах почти 2/3 бюджета были профинансированы за счет НБУ, но бизнес из-за освобождения от налогообложения не наполнял бюджет. По его словам, иностранцы могут покрыть максимум 1/3 дефицита бюджета, поэтому Запад предлагает Украине балансировать: вернуть налоги для бизнеса.

«Да, вырастут цены и при росте цен, платежеспособность населения уменьшится, а также будет меньше импорта, потому что люди не смогут его покупать. Это все приведет к ухудшению жизни, но война не предполагает улучшения жизни», - подчеркнул Андрей Вигиринский.

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