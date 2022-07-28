Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции страны.

В единый Реестр ущерба Оперативному Штабу ДЭИ уже внесено более 450 экзопреступлений, совершенных россией. К сожалению, в июне 2022 года специалисты ДЭИ добавили еще одно событие, нанесшее прямые убытки окружающей среде вследствие военных действий на территории Украины. Оккупанты уничтожили Лисичанский горно-индустриальный профессиональный колледж в Луганской области.

Так, в результате артобстрела войсками российской федерации произошло возгорание здания колледжа площадью 3370 м2. В ходе пожара произошел неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом согласно Методике расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного состояния и определения размеров причиненного вреда, расчет вреда, причиненного окружающей среде, составляет 1 716 697 гривен.

Это учебное заведение имеет свою неповторимую историю. Построен еще в 19 веке и назывался сначала Лисичанская штейгерская школа. Именно в его стенах готовили первоклассных специалистов по горному делу.

В течение нескольких сотен лет заведение работало, развивалось, появлялись новые специальности, знания получали тысячи студентов. Так было бы и дальше, если бы на нашу украинскую землю не пришли российские захватчики и не стали увольнять нас...

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