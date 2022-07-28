Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».
«Только вопросом военной силы – только так мы сможем вернуть наши территории. Переговоры с путиным – это невозможно, потому что там (в россии, - Ред.) есть определенная цель и стратегия, которая поддерживается всем его окружением», - сказал Олег Костюк.
Как отметил военный, российские войска начнут отступать и уйдут со всех украинских территорий только тогда, когда у них не останется возможности воевать, то есть когда ВСУ нанесут им непоправимый урон.
«У них стоит задача забрать приличный кусок Украины и если бы им это удалось, то они бы пошли дальше. Задача в том, чтобы восстановить эту советскую империю: я думаю, что путин мыслит именно так, поэтому переговоры – это вообще не вариант», - отметил Олег Костюк.
По словам военного, нужно рассматривать только военный способ окончания этой войны, а именно уничтожение российских войск и победу Украины, а переговоры могут быть использованы разве что для затягивания времени, чтобы получить больше военной поддержки, но никак не для окончания войны.
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«Если позволять им продвигаться по территории Украины или оставлять всё как есть, то со временем эта угроза будет снова реализовываться и война будет продолжаться», - подчеркнул Олег Костюк.
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