Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».

«Только вопросом военной силы – только так мы сможем вернуть наши территории. Переговоры с путиным – это невозможно, потому что там (в россии, - Ред.) есть определенная цель и стратегия, которая поддерживается всем его окружением», - сказал Олег Костюк.

Как отметил военный, российские войска начнут отступать и уйдут со всех украинских территорий только тогда, когда у них не останется возможности воевать, то есть когда ВСУ нанесут им непоправимый урон.

«У них стоит задача забрать приличный кусок Украины и если бы им это удалось, то они бы пошли дальше. Задача в том, чтобы восстановить эту советскую империю: я думаю, что путин мыслит именно так, поэтому переговоры – это вообще не вариант», - отметил Олег Костюк.

По словам военного, нужно рассматривать только военный способ окончания этой войны, а именно уничтожение российских войск и победу Украины, а переговоры могут быть использованы разве что для затягивания времени, чтобы получить больше военной поддержки, но никак не для окончания войны.

«Если позволять им продвигаться по территории Украины или оставлять всё как есть, то со временем эта угроза будет снова реализовываться и война будет продолжаться», - подчеркнул Олег Костюк.

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