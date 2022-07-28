Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«В Украине не будут повышать ни минимальную зарплату, ни прожиточный минимум, пока идет война. Правительство отказывается от планового повышения базовых социальных стандартов, хотя нам и обещали недавно, что все повышения будут», - отмечает Екатерина Котенкова.
Как она объясняет, все дело в том, что бюджет в его нынешнем состоянии не потянет никаких повышенных выплат. Так, добавляет журналистка, заявила новый глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в эфире всеукраинского телемарафона. По словам чиновницы, рассказывает она, такое повышение – это не только увеличение стандарта, но и увеличение фискальной нагрузки на работодателей.
«К прожиточному минимуму и минимальной зарплате привязаны налоги, уплачиваемые предпринимателями. А, как говорит госпожа Жолнович, сегодня отечественный бизнес и так находится в крайне затруднительном положении, поэтому свалить на него увеличенные выплаты было бы слишком недальновидно», - объясняет Екатерина Котенкова.
Кроме того, добавляет журналистка, власти не готовы идти на повышение базовых социальных стандартов, ведь к ним привязаны не только налоги, но и много выплат в Украине, в частности, выплаты судьям.
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