Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, стоит ли украинцам рассчитывать на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума во время войны.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине не будут повышать ни минимальную зарплату, ни прожиточный минимум, пока идет война. Правительство отказывается от планового повышения базовых социальных стандартов, хотя нам и обещали недавно, что все повышения будут», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, все дело в том, что бюджет в его нынешнем состоянии не потянет никаких повышенных выплат. Так, добавляет журналистка, заявила новый глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в эфире всеукраинского телемарафона. По словам чиновницы, рассказывает она, такое повышение – это не только увеличение стандарта, но и увеличение фискальной нагрузки на работодателей.

«К прожиточному минимуму и минимальной зарплате привязаны налоги, уплачиваемые предпринимателями. А, как говорит госпожа Жолнович, сегодня отечественный бизнес и так находится в крайне затруднительном положении, поэтому свалить на него увеличенные выплаты было бы слишком недальновидно», - объясняет Екатерина Котенкова.

Кроме того, добавляет журналистка, власти не готовы идти на повышение базовых социальных стандартов, ведь к ним привязаны не только налоги, но и много выплат в Украине, в частности, выплаты судьям.

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