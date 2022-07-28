Политолог Руслан Бизяев рассказал, как во времена Второй мировой войны развивался переговорный процесс между Советским Союзом и Финляндией.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

Эксперт отмечает, что 5 октября СССР пригласил Финляндию на переговоры относительно улучшения их отношений с учетом нынешней ситуации в Европе, а финское руководство немедленно обратилось за поддержкой к Германии, Англии, Франции, США и Швеции.

«В Финляндии 6 октября было решено усилить войска резервистами, а 5 и 9 октября они получили приказ на подготовку к обороне и действий в районе Реболы на советской территории. 8 октября Финляндия заявила, что не пойдет на заключение договора по типу стран Балтики», - говорит Руслан Бизяев.

Как рассказывает эксперт, 12 октября в Финляндии была объявлена всеобщая мобилизация и эвакуация гражданского населения из крупных городов, а 14 октября советские самолеты вновь вторглись в воздушное пространство Финляндии. Обе стороны, добавляет он, вели разведку над Финским заливом и обвиняли друг друга в нарушении воздушного пространства.

«12 октября в Москве начались советско-финские переговоры. Когда финская делегация отказалась от обсуждения вопроса заключения договора о взаимопомощи, советская сторона предложила проект договора о совместной обороне Финского залива по типу планировавшегося финско-шведского соглашения об обороне Аландских островов. Но и это предложение было отклонено финнами без обсуждения», - констатирует Руслан Бизяев.

Дальше, объясняет политолог, Советский Союз предложил Финляндии сдать ему в аренду порт Ханко на 30 лет для устройства морской базы с береговой артиллерийской обороной, разместить в этом районе 1 пехотный полк, 2 дивизионно-зенитные артиллерии, 2 полка авиации, батальон танков и 5 тысяч человек, а также некоторые острова и часть Карельского перешейка.

«В финском руководстве возобладало сформулированное мнение, что Советский Союз блефует и по отношению к нему надо проводить твердую линию. Тем временем в Финляндии продолжалась обработка общественного мнения в духе недопустимости уступок СССР», - рассказывает Руслан Бизяев.

23 октября, констатирует эксперт, переговоры в Москве возобновились, но финская делегация сразу отклонила советское предложение об аренде порта и праве якорной стоянки для флота. К тому же, добавляет он, советская сторона заявила, что весь перечень предложений был минимальным. По словах политолог, на возможности соглашения был поставлен крест.

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