Сегодня, 27 июля 2022 года, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, с трибуны Парламента от имени фракции политической партии "Слуга народа" выступил народный депутат Александр Качура.

Теракты российской федерации стали настолько частым явлением, что для нас они начали сливаться в один большой сгусток боли. Города, количество погибших, все затуманивает большую боль, которую мы все чувствуем. Но важно помнить каждый случай. Мы обязательно добьемся возмездия за все их преступления", - отметил Качура

Также, во время своего выступления он напомнил о самых кровавых российских терактах, в частности, о Кременчуге, Виннице, Часов Яр и других.

Качура выступил с призывом к международным партерам поддержать инициативу Президента Зеленского и признать Россию "государством террористом" апеллируя к имеющимся прецедентам:

"Неужели преступления России меньше, чем Сирии или КНДР, за которые они попали в список государств-спонсоров терроризма? Украинцы заслуживают справедливости, возмездия за страдания и смерти”, - подчеркнул депутат.