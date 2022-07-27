Депутат Киевского городского совета VII созыва Владислав Михайленко рассказал, как работает украинский бизнес во время войны и какие у государства перспективы инвестирования.

Об этом он рассказал в программе «Личность» и Сергеем Дойко.

«В целом бизнес держится, работает, выплачивает заработные платы. Это очень классно, что в таких условиях бизнес работает, потому что могли бы бизнесмены прости выгрести, сложиться в чемодан и – на Канары или на Закарпатье, у кого уже как получилось», – отмечает Владислав Михайленко.

По его словам, бизнес действительно хорошо проявил себя во время войны.

«Половина бизнеса точно волонтерит там, где может. Здесь нельзя распределять, что те помогли на миллион долларов, а те - только на 10 тысяч гривен. У каждого разные возможности», - подчеркивает Владислав Михайленко.

В целом же, рассуждает он, у Украины хорошее будущее в этом плане, ведь территория государства большая, население много, это большой рынок и большой спрос. В то же время Европе, добавляет гость программы, уже некуда инвестировать в себя, Украине нужна только победа и не затягивать со вступлением в ЕС.

«До войны мы были чрезвычайно инвестиционно привлекательной страной, сейчас мы будем втрое более инвестиционно привлекательной страной. У нас уже сейчас инвесторы стоят в очереди, присматриваются к стране, они готовы строить», – объясняет Владислав Михайленко.

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