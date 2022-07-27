Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о международной помощи украинцам от ООН, Международной организации по миграции, Агентства по техническому и развитию и Эстонского совета по вопросам беженцев.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, украинцы с официальным статусом внутреннего переселенца могут получить денежную помощь от многих финансовых организаций в размере от 2200 до 2500 гривен.

«Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь 2200 гривен в течение 3 месяцев. Имейте в виду, что помощь максимум можно получить на 3 члена семьи, то есть 1 семья в месяц может получать не более 6600 гривен. Для получения помощи Министерство социальной политики формирует и передает Всемирной продовольственной программе ООН список внутренне перемещенных лиц», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Она добавляет, что заявления смогут подать неполные семьи, в которой есть двое и более детей в возрасте до 18 лет или пожилые люди, пожилые граждане, с которыми проживают дети в возрасте до 18 лет, домохозяйства, где есть люди с инвалидностью, или же приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, а также детьми, которые были разлучены с родителями.

«Следующая помощь – от Международной организации по миграции, она оказывает помощь в размере 2220 гривен на человека в месяц, выплачивается также в течение 3 месяцев. В настоящее время этот проект реализуется в Закарпатской и Винницкой областях, но вскоре планируют расширение на Черновицкую, Ивано-Франковскую и Львовскую области», - сообщает Екатерина Котенкова.

Агентство по вопросам технического и развития, говорит журналистка, оказывает помощь в размере 2200 гривен в месяц на человека, она выдается одним платежом на 3 месяца, то есть ее общий размер – 6600 гривен.

«Эстонский совет по вопросам беженцев также оказывает помощь вместе с благотворительным фондом «Единство за будущее» в размере 2220 гривен на человека также в течение 3 месяцев. Предоставленная помощь может быть максимум на 5 членов семьи и составлять в общей сложности 11100 гривен», - отмечает Екатерина Котенкова.

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