Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан рассказал о том, кто такие Ангелы-хранители и когда люди должны им молиться.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

Прежде всего священнослужитель объясняет, что День рождения и День ангела – разные вещи, ведь в первом случае речь идет о дне, когда человек родился, а во втором – о его небесном покровителе. Также он отмечает, что День Ангела скорее нужно называть Днем тезоименитства, ведь речь идет об имени святого, которое дано человеку.

«Ангел-хранитель – это ангел, это не святой человек, который жил в этом мире, который угодил Богу и в честь которого был назван человек», – подчеркивает иеромонах Митрофан.

Он добавляет, что речь идет об особом служителе Бога, которого человек получает во время крещения. В молитвенном же правиле, рассказывает священнослужитель, есть отдельные молитвы и к Ангелу-хранителю, и к святым. По его словам, эти молитвы вставлены в молитвенное правило утром и вечером, человек благодарит за безопасность днем ​​или минувшей ночью Ангела-хранителя и просит того же на следующий день.

«Ангел-хранитель у человека один. Но небесных покровителей может быть несколько. Например, когда при крещении человек получает имя одного святого, а потом, когда он принимает монашеский постриг, получает новое имя, например, в честь преподобного Феодосия Печерского. Тогда у него появляется новый небесный покровитель», – рассказывает иеромонах Митрофан.

В то же время он добавляет, что в таком случае речь не идет о том, что первый небесный покровитель пропал или отказался от человека. Как отмечает священнослужитель, мы вполне можем чествовать двух святых, но это не касается Ангела-хранителя, он остается только один.

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