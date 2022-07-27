Политолог Владимир Фесенко рассказал, что Украина ещё не поставила оккупантов на Юге в очень сложное положение, чтобы они были вынуждены покинуть Херсон.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Я скептически отношусь к «жестам доброй воли» со стороны россии касаемо Юга Украины. Все «жесты доброй воли» были вынужденными со стороны россии: украинская армия вынуждала россию делать так называемые «жесты доброй воли», - сказал Владимир Фесенко.

Как отметил политолог, на Севере Украины, под Киевом и на острове Змеиный украинская армия поставила в очень сложное положение оккупантов, поэтому они не придумали ничего лучше, как назвать свое отступление и бегство «жестом доброй воли»: то же самое ждет и Юг Украины, но пока что нет этому предпосылок.

«Не просто так россия уходила и делала «жесты доброй воли»: украинцы выталкивали российские войска, поэтому оптимальной стратегией для украинской армии в ближайшее время есть принуждение россии к «жестам доброй воли», - подчеркнул Владимир Фесенко.

Как отметил политолог, пока успехи украинской армии на Юге Украины недостаточны для очередного «жеста доброй воли» со стороны россии. По словам эксперта, если россия совершит много «жестов доброй воли», то у них не останется смысла продолжать войну и Украина победит, вернув все свои территории.

Как сообщала Politeka, Екатерина Котенкова заявила, что люди, потерявшие полную занятость, имеют право на социальную помощь.

Также Politeka публиковала слова Елены Скоромощенко о россиянах: Они присвоили и объявили своей нашу идентичность.