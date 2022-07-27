Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
По словам журналистки, Министерство социальной политики назвало одним из главных направлений своей работы внедрение накопительной пенсионной системы.
«Однако, во время войны запуск накопительной пенсии маловероятен. Об этом рассказала новая министр Оксана Жолнович. Также она назвала запуск накопительной пенсии в Украине одной из основных задач работы ее команды», – сообщает Екатерина Котенкова.
То есть, констатирует она, с внедрением накопительной системы пенсии придется подождать до окончания войны, но уже сейчас нужно подготовить базу для ее запуска. Это, очевидно, говорит журналистка, и будет главной задачей нового министра.
«При этом Оксана Жолнович убеждена, что ни в этом, ни в следующем году запуск накопительной пенсии не состоится. В лучшем случае, говорит, процесс может начаться в 2024 году, именно так она прогнозирует», - добавляет Екатерина Котенкова.
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Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, при каких условиях в россии могут начаться внутренние процессы распада.
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как можно увеличить пенсию.