Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Шестой технологический уклад, который должен был перейти в активную фазу с конца этого десятилетия, где-то 2029-2030 год, начал буксовать. Начал буксовать по определенным причинам: телегу поставили впереди лошади. То есть, условно говоря, не проблема провести к каждой топливной заправке зарядку, проблема в том, где взять электроэнергию. А вот с этим оказались проблемы» - объясняет Руслан Бизяев.

Война же, подчеркивает он, лишь ускорила эти тенденции, кризис начал разгораться, практически все ключевые мировые экономики, за исключением Китая, находятся в рецессии. При чем эта ситуация, констатирует эксперт, напрямую влияет на жизнь каждого гражданина Украины, даже курс валют в обменнике – это результат того, что происходит в глобальной экономике, весь все взаимосвязано.

По словах эксперта, сейчас проблемы возникают не только у фондов, которые управляют бизнес-активами в классических рыночных условиях, они есть и у хедж-фондов, которые зарабатывают на рисках, проблемах и конфликтах. То есть, объясняет он, хедж-фонды заинтересованы в том, чтобы кризисы и проблемы не останавливались даже в том случае, если это поставит человечество на грань Третьей мировой войны.

«Понимание этих процессов должно нас заставлять моделировать ситуацию и искать выход, потому что текущая война – не само себе явление, не продукт в продукте, это часть глобального мирового слома старой политической системы, которая проходит в том числе и через войны. Мы наблюдаем сейчас трагический период в истории Украины. Но я уверен, что он закончится, после этого мы увидим новую успешную улыбающуюся Украину», - утверждает Руслан Бизяев.

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