Об этом он рассказал на канале «My.ua».

По словам эксперта, соглашение о вывозе зерна будет действовать 120 дней. Как он отметил, также существует вопрос, будут ли в украинские порты заходить другие корабли, чтобы забрать урожай.

«Когда будут заходить новые корабли, то рынок в Украине будет увеличиваться, а также будет увеличиваться спрос на продукцию и только тогда, возможно, будет увеличиваться цена. В принципе этой ситуации можно было бы избежать, потому что это абсолютный «договорняк» международных организаций», - сказал Роман Головин.

Как сообщала Politeka, экономист Ярослав Романчук заявил, что система капитализма намного устойчивее социализма.

Также Politeka публиковала слова Александра Кочеткова: Надо дать примеры не только мужества наших воинов, но и способности перестроить свою работу.