Об этом у себя в Facebook рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий, сообщают Украинские новости.

«На должность директора Карпатского национального природного парка настойчиво продвигают «своего» человека, игнорируя кандидатуры многолетних защитников парка», – рассказал эксперт.

По его информации, Минокружение с 2019 года фактически саботирует проведение конкурса на должность директора парка. В частности, комиссия министерства делала все возможное, чтобы не допустить победы действующего директора КНПП Владимира Слободяна и его заместителя Александра Киселюка, поддерживаемых коллективом парка.

«Несомненно, если бы не война, в этом году нас ожидал еще один конкурсный (или курьезный) эпизод. Теперь, прикрываясь военным положением, руководителя «Карпатского» могут назначить и без конкурса», – отметил Голобуцкий.

По его словам, в Миндовкилле хотят сделать новым директором человека, которому менее года назад отказали в участии в конкурсе из-за отсутствия необходимого стажа.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

"Антоновскому мосту кранты": появились хорошие новости из Херсона, ВСУ уже не остановить

ВСУ освободили несколько населенных пунктов: "И окончательно зачистили"

"Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем: фото

"Холостячка" Мишина похвасталась оригинальным отдыхом с самым любимым мужчиной: "Очень крутой день"
Показать еще

«За этот короткий период времени он не мог набраться опыта управления одним из главных парков страны. Просто за ним стоят силы, которые очень хотят избавиться от опытных и добросовестных руководителей парка и получить свободный доступ к ресурсам КНПП», - заявил блогер.

По его мнению, речь идет о так называемой группе «Приват», которая запланировала отчуждение около 200 га заповедной территории «Карпатского» под нужды курорта «Буковель».

«Соответственно, перед руководителями Минокружения сейчас стоит вопрос: отдать Карпатский нацпарк «приватовским лесорубам», поставив уникальный природный парк перед угрозой уничтожения, или оставить заповедные территории специалистам, успешно защищавшим эти леса много лет? Хочется верить, что в министерстве сделают верный выбор», - констатировал Голобуцкий.