Об этом у себя в Facebook рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий, сообщают Украинские новости.

«На должность директора Карпатского национального природного парка настойчиво продвигают «своего» человека, игнорируя кандидатуры многолетних защитников парка», – рассказал эксперт.

По его информации, Минокружение с 2019 года фактически саботирует проведение конкурса на должность директора парка. В частности, комиссия министерства делала все возможное, чтобы не допустить победы действующего директора КНПП Владимира Слободяна и его заместителя Александра Киселюка, поддерживаемых коллективом парка.

«Несомненно, если бы не война, в этом году нас ожидал еще один конкурсный (или курьезный) эпизод. Теперь, прикрываясь военным положением, руководителя «Карпатского» могут назначить и без конкурса», – отметил Голобуцкий.

По его словам, в Миндовкилле хотят сделать новым директором человека, которому менее года назад отказали в участии в конкурсе из-за отсутствия необходимого стажа.

«За этот короткий период времени он не мог набраться опыта управления одним из главных парков страны. Просто за ним стоят силы, которые очень хотят избавиться от опытных и добросовестных руководителей парка и получить свободный доступ к ресурсам КНПП», - заявил блогер.

По его мнению, речь идет о так называемой группе «Приват», которая запланировала отчуждение около 200 га заповедной территории «Карпатского» под нужды курорта «Буковель».

«Соответственно, перед руководителями Минокружения сейчас стоит вопрос: отдать Карпатский нацпарк «приватовским лесорубам», поставив уникальный природный парк перед угрозой уничтожения, или оставить заповедные территории специалистам, успешно защищавшим эти леса много лет? Хочется верить, что в министерстве сделают верный выбор», - констатировал Голобуцкий.