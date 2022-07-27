Доктор философии Елена Скоморощенко рассказала о подлинной сущности имперской идентичности россиян и заявила, что на самом высоком уровне это война за другой мир.

Об этом она рассказала в программе «Сад вишневый».

Прежде всего гостя программы отмечает, что российско-украинская война – явление многослойное, в основе которого – наше противостояние с соседним государством, которое много веков ставило Украину в колониальное положение. Тем не менее, подчеркивает она, идентичность этой империи украдена именно у украинцев, это и название, и церковь, и вся гуманитарная сфера.

«Они присвоили и объявили своей нашу идентичность, соответственно, традиции, историю, часть языка, церкви – все. Сейчас для них этот вопрос действительно выживание, потому что они не создали себе за эти 3 века другой идентичности, кроме нашей и кроме своего геополитического проекта в виде империи. Поэтому наше с ними противостояние важно, но важно только для нас. Эта война – как капля океана, впитала в себя и отражает огромное количество явлений. На самом низком уровне – это наша война, на самом высоком – это война за другой мир», - объясняет Елена Скоморощенко.

Сейчас, отмечает эксперт, один мир сменяет другой, поскольку предыдущее устройство, экономика и традиции исчерпали себя. А та имперская идентичность, которая указывала нам наше место, подчеркивает она, на самом деле все свое позаимствовала у нас. Поэтому, объясняет гостя программы, сейчас первой и центральной задачей украинцев является переосмысление того, что происходит, где они находятся и кем вообще являются.

«Сейчас наша война - это своеобразная капля, в которой отражается весь океан и в которой мы оказались в эпицентре», - подчеркивает Елена Скоморощенко.

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