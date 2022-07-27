Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, при каких условиях работники и ФЛП могут претендовать на социальную помощь и что делает невозможным получение средств.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«24 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров №702, согласно которому люди, потерявшие полную занятость, имеют право на социальную помощь», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, в постановлении перечисляются условия, при которых работники и ФЛП могут получить эту денежную помощь: если производство предприятия сократилось по меньшей мере на 20% или же рабочее время и доход ФЛП уменьшились на 30% и более.

Кроме этого, добавляет журналистка, можно претендовать на помощь, если работодатель работника не является фондом социального страхования и если у него нет задолженностей по выплате зарплаты, уплаты Единого взноса или страховых взносов за последние полгода

«Это очень важный момент, у некоторых есть какие-то задолженности и это будет означать, что, если задолженности есть, на никакую помощь от государства претендовать предприятие не сможет», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

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