Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, пока, когда говорят об Украине, то прежде всего речь идет о войне и устойчивости наших воинов, их сноровке и готовности овладеть сверхсложной НАТОвской техникой в короткие сроки и использовать ее чуть ли не лучше, чем те, кто ее производит. На этом и привычных проблемах с эффективностью работы власти, говорит он, пока ассоциации в отношении Украины заканчиваются.
«Нужно дать примеры не только мужества наших воинов, но и способности перестроить свою работу и предложить другие формы общественного взаимодействия, взаимодействия с миром. Другой пример будущего мира, честного, справедливого, прозрачного мира именно Украина должна продемонстрировать. Это наша задача», – подчеркивает Александр Кочетков.
А россия, констатирует он, никуда не исчезнет с карты. В то же время эксперт отмечает, что там действительно могут начаться внутренние процессы распада, когда элиты начнут делить между собой страну, ее достижения, богатства, зарубежные счета, а также гражданская война за ресурсы и территории.
«Это может быть, но при одном условии – очень убедительной победы Украины, неоспоримой, что даже Соловьев со Скабеевой ничего не смогут переврать, потому что вся Украина наша», – констатирует Александр Кочетков.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Сирийский сценарий": Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области
ВСУ творят чудеса на Харьковщине: видео уничтожения склада вместе с оккупантами
Победитель "Голос країни" попросил о помощи украинцев после несчастья за границей: "Если вам не сложно..."
"Холостячка" Мишина похвасталась оригинальным отдыхом с самым любимым мужчиной: "Очень крутой день"
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что правительство одобрило законопроект, которым предусматривается другой механизм учета воды и тепла.
Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, каким должен быть учебный процесс в условиях войны.