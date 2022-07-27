Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, при каких условиях в россии могут начаться внутренние процессы распада, и заявил, что Украина должна предложить миру новую модель взаимодействия.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, пока, когда говорят об Украине, то прежде всего речь идет о войне и устойчивости наших воинов, их сноровке и готовности овладеть сверхсложной НАТОвской техникой в ​​короткие сроки и использовать ее чуть ли не лучше, чем те, кто ее производит. На этом и привычных проблемах с эффективностью работы власти, говорит он, пока ассоциации в отношении Украины заканчиваются.

«Нужно дать примеры не только мужества наших воинов, но и способности перестроить свою работу и предложить другие формы общественного взаимодействия, взаимодействия с миром. Другой пример будущего мира, честного, справедливого, прозрачного мира именно Украина должна продемонстрировать. Это наша задача», – подчеркивает Александр Кочетков.

А россия, констатирует он, никуда не исчезнет с карты. В то же время эксперт отмечает, что там действительно могут начаться внутренние процессы распада, когда элиты начнут делить между собой страну, ее достижения, богатства, зарубежные счета, а также гражданская война за ресурсы и территории.

«Это может быть, но при одном условии – очень убедительной победы Украины, неоспоримой, что даже Соловьев со Скабеевой ничего не смогут переврать, потому что вся Украина наша», – констатирует Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что правительство одобрило законопроект, которым предусматривается другой механизм учета воды и тепла.

Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, каким должен быть учебный процесс в условиях войны.





