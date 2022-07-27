В настоящее время длится период сдачи теста абитуриентами для поступления в вузы.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Ректоры учебных заведений всячески рекламируют свои вузы. Поэтому решил помочь украинским абитуриентам и их родителям в правильном выборе Университета для будущего обучения.

Начну от противного и обратим внимание на ректоров, которые ВСЕ свою сознательную жизнь служат Путину и Мамоне.

Сергей Кивалов до сих пор руководитель ДВУХ УНИВЕРСИТЕТОВ:

Национального Университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета (МГУ). Схема здесь проста и достаточно распространена в Украине. На одной территории, в одних аудиториях, одни и те же преподаватели учат студентов в государственном и частном вузе, возглавляемом одним и тем же лицом или одной семьей. Ну чтобы деньги не пропадали, потому что поклоняются они Мамоне (богатству и роскоши). Эта коррупционная модель обмана абитуриентов и их родителей, оплачивающих обучение ВЕДОМ ВСЕМ Министрам образования не менее 10 лет. Но до сих пор живет и процветает?

Обратите внимание на частный вуз Кивалова МГУ – (Международный гуманитарный университет). Как известно, эту аббревиатуру искали специально, чтобы продемонстрировать чувство преданности "большой и единой" столице Путинской России. И не зря, потому что Путин преданных бойцов за «русский мир» ценит. Убежден, что Кивалов занимает первое место среди всех действующих должностных лиц Украины по количеству наград от власти России:

- Медаль Жукова, 1998;

– Медаль Государственной Думы РФ, 2007;

– медаль Верховного Суда РО, 2008;

– Орден Дружбы, 2009;

– Медаль Пушкина, 2013;

- Полный кавалер орденов Русской православной церкви Преподобного Сергея Радонежского…

Сейчас в период войны российской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины Кивалов и К., пересидев первые месяцы на пляжах ОАЭ, снова будет учить украинцев и украинок за их деньги в двух своих вузах.

А Вы до сих пор планируете обучать своих детей в университетах слуг Путина и Мамоны?