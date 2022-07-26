Народный депутат Александр Качура рассказал, каким должен быть учебный процесс в условиях войны, и отметил, что в этом вопросе следует воспользоваться опытом Израиля.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам политика, продолжать процесс обучения в условиях войны – тоже достаточно героический поступок, и это не просто слова. К тому же, добавляет он, во время ковида Украина уже перешла на дистанционное обучение, а многие учащиеся поступали учиться в европейские и американские вузы и стали там одними из лучших студентов, что показывает основательность их базовых знаний, полученных здесь.

«Действительно, мы во время наводнения перешли на дистанционное обучение, в этом есть положительные и отрицательные моменты, но это, на мой взгляд, шаг вперед во время военного положения. Будут учебные заведения, которые будут работать онлайн, заведения, которые ближе к Западу находятся, будут работать офлайн, если такая возможность будет», - отмечает Александр Качура.

По его мнению, самое важное сейчас – подготовиться к обучению во всех условиях, как это сделал Израиль. В частности, говорит депутат, он общался с профильным комитетом образования Израиля и понял, насколько этот процесс должен быть организован. Как он отмечает, речь идет об оборудованных бомбоубежищах, о соответствующих инструктажах по обучению в случае опасности, а также отработанности всех действий.

«В бомбоубежищах должен быть Wi-Fi, чтобы, например, у нас воздушная тревога несколько часов, а они там дальше учатся, чтобы образовательный процесс никак не прерывался. Должны быть все показатели, куда двигаться», – объясняет Александр Качура.

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