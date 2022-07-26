Сотрудники внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с НАБУ и САП разоблачили оперативника Службы безопасности на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он требовал неправомерной выгоды от фигуранта одного из уголовных производств. Обещал «содействие» в возвращении техники, изъятой в рамках расследования. Кроме того, уверял, что предпринимателю никто не будет препятствовать ведению бизнеса в будущем.

Свои "услуги" оценил в 60 тыс. долларов США. Его задержали с поличным во время передачи всей суммы взятки.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении.

СБУ прилагает все усилия, чтобы очистить Службу от деструктивных элементов и предателей - таким лицам не место в рядах украинской спецслужбы! Курс очистки Службы продолжается.