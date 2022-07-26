Экономист Алексей Кущ рассказал, что россия в современном мире использует методы 19 века и сейчас уже весь Запад видит в ней экзистенциональную угрозу.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, слабые места российской экономической и политической системы надо использовать, расширяя эти трещины, а сильные стороны – максимально ослабить. Именно так, подчеркивает он, выигрываются длительные противостояния, а все-таки нас ожидает с россией скорее всего длительное противостояние.

«21 век – это время так называемой мягкой силы. То есть очень редко неоколониализм или неоимпериализм проявляется в виде прямых военных вторжение, как это было в 19 или 20 веке. Сейчас уже практически никто напрямую не воюет, поэтому мягкая сила экономическая, политическая, идеологическая может давать намного более сильные эффект. Поэтому россия, начав войну против Украины 24 февраля фактически показала, что в смысловом и ментальном свойстве она находится еще в 19 веке. То есть, это абсолютно устаревшие методы достижения своих целей», - объясняет Алексей Кущ.

В то же время ситуация 2014-2015 годов, отмечает эксперт, уже невозможна, поскольку россия сорвала с себя все маски и говорить о гражданской войне на Донбассе уже не приходится. Кроме того, констатирует он, Запад прошел болевой порог восприятия россии и ситуация сильно изменилась, никто не считает, что российские амбиции не зацепят Европу. В частности, объясняет экономист, сейчас никто не может дать гарантий, что что через 2 года россия не будет говорить о фашистах в Хельсинки или в Стокгольме.

«Западные элиты пришли к определенному консенсусу: россия сейчас для них – экзистенциональная угроза. То есть, это не сложный партнер, это не партнер, с которым на время испортились отношения. Для Западного мира россия – это угроза, это угроза существования Западного мира. Они осознали, что эпоха так называемых сумасшедших элит, которая сейчас идет в россии, грозит не только Украине», - констатирует Алексей Кущ.

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