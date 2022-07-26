Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

«Это война путина против цивилизованного мира, а не только против Украины. Мы просто на передовой, фактически, на переднем крае, дальше - пропасть», - констатирует Валерий Дымов.

Также аналитик отмечает, что в украинской государственности и ментальности вообще традиционно Вооруженные силы обладали высокой легитимностью. В частности, он вспоминает период казачества: когда украинцы выбирали гетмана, в россии царь ставил себя выше общины. К тому же, добавляет эксперт, в воюющей стране военные становятся элитой, в частности, в Израиле до сих пор военные решают вопросы власти, даже не вмешиваясь в политику.

«Легитимность сегодня любой институции в Украине, включая институцию президента Украины, ниже, чем легитимность Вооруженных сил Украины. Последний опрос: 97% доверяют Вооруженным силам Украины, 83% – президенту», – утверждает Валерий Дымов.

Как сообщала Politeka, Вербицкий объяснил, почему лучше не публиковать информацию о переданном Украине оружие.

Также Politeka писала о том, что Друзенко рассказал, за что на самом деле украинцы идут на фронт.