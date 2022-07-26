Народный депутат Украины Александр Качура прокомментировал журналисту сайта Politeka, кто стоит за информационными атаками на главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

– Кто, по вашему мнению, может стоять за атаками на главу ОП Андрея Ермака?

– Всегда следует анализировать, кому это выгодно. Андрей Ермак является ключевым игроком в команде президента. Одно из направлений, которым он занимается – это санкции против России. Эти санкции болезненны как самой России в целом, так и для отдельных российских чиновников и бизнесменов. Потому я считаю, что российские спецслужбы очень заинтересованы в том, чтобы Ермака не было в команде президента.

– Почему к атаке на Андрея Ермака присоединяются и некоторые украинские политики?

- Выбить сильного игрока из команды президента – значит ослабить саму команду президента. Я думаю, что цель именно такова. Атакуя команду президента, пытаются дискредитировать и самого президента. Еще одна цель подобных атак – это посеять сомнение и раздор внутри украинского общества. Старые политики прекрасно понимают, что их поезд уже ушел. Поэтому единственное, чем они могут о себе напоминать периодически, – это негатив в сторону действующей власти. Но, как мы видим, это у них не слишком получается. К сожалению, некоторые украинские политики так и не научились ставить государственные интересы выше своих личных.

- Периодически звучат обвинения в том, что Андрей Ермак – агент Кремля. Может быть такое?

– Андрей Ермак занимается санкционной программой против Российской Федерации. К тому же, как я знаю, это была его инициатива – создать программу Ермака – Макфола. Согласитесь, эта инициатива совсем не укладывается в образ агента Кремля. Андрей Ермак был и остается агентом Украины.