Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что, согласно новому законопроекту, плату за коммунальные услуги в Украине будут начислять по-другому.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, в Украине до конца войны и еще полгода после тарифы на коммунальные услуги будут оставаться неизменными, но плата за них будет начисляться по-другому.

«Правительство одобрило законопроект, которым предусматривается другой механизм учета воды и тепла и, соответственно, начисление платы за коммуналку. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства развития общин и территорий. Изменение механизма учета воды и тепла связано с реалиями военного времени», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, объясняет она, поставщики коммунальных услуг не могут устанавливать новые счетчики в домах, поскольку затраты на их установку должны быть заложены в их тарифах, а тарифы решили заморозить до окончания войны. Поэтому, сообщает журналистка, будут внесены корректировки в правила проверки счетчиков с учетом военного времени.

«Законопроектом, в частности, будут предусмотрены следующие изменения: будут внесены изменения в механизм учета воды и тепла и, соответственно, плата за коммуналку будет начисляться по-другому», - сообщает Екатерина Котенкова и добавляет, что пока более подробной информации нет.

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