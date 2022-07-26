Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, в Украине до конца войны и еще полгода после тарифы на коммунальные услуги будут оставаться неизменными, но плата за них будет начисляться по-другому.

«Правительство одобрило законопроект, которым предусматривается другой механизм учета воды и тепла и, соответственно, начисление платы за коммуналку. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства развития общин и территорий. Изменение механизма учета воды и тепла связано с реалиями военного времени», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, объясняет она, поставщики коммунальных услуг не могут устанавливать новые счетчики в домах, поскольку затраты на их установку должны быть заложены в их тарифах, а тарифы решили заморозить до окончания войны. Поэтому, сообщает журналистка, будут внесены корректировки в правила проверки счетчиков с учетом военного времени.

«Законопроектом, в частности, будут предусмотрены следующие изменения: будут внесены изменения в механизм учета воды и тепла и, соответственно, плата за коммуналку будет начисляться по-другому», - сообщает Екатерина Котенкова и добавляет, что пока более подробной информации нет.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

Водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии

ВСУ творят чудеса на Харьковщине: видео уничтожения склада вместе с оккупантами

Россияне провалили четыре штурма, идут бои на пятом направлении: "Калечат жизнь даже тем, кто их ждал"

Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Показать еще

Как сообщала Politeka, Кущ рассказал о методе развития внутренней промышленности государства с эффективным использованием имеющихся ресурсов.

Также Politeka писала о том, что Вербицкий объяснил, почему лучше не публиковать информацию о переданном Украине оружии.