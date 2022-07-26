Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«Это древняя традиция. При храмах всегда образовывались общины людей, которые готовы помогать другим», - отмечает Сергей Экшиян.
Как он объясняет, речь идет о людях с определенным состоянием, которые собирались, чтобы помогать нуждающимся членам общины и вообще всем тем, кому помощь нужна. Сейчас, добавляет протоиерей, это может быть благотворительный фонд.
«В Православной Церкви с древности внимание и молитва о жертвователях. Это те люди, которые проявляют заботу и о самом храме и о прихожанах имеющих нужду», - утверждает Сергей Экшиян.
По словам священнослужителя, во время литургий в каждом храме читали молитвы за этих жертвователей, а также строителей храма и беспокоящихся за других людей.
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Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, что россияне в этой войне пытаются уничтожить украинцев и их страну.
Также Politeka писала о том, что Вербицкий объяснил, почему лучше не публиковать информацию о переданном Украине оружии.