Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал, кто такие жертвователи и что за них на литургиях всегда читали молитвы.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Это древняя традиция. При храмах всегда образовывались общины людей, которые готовы помогать другим», - отмечает Сергей Экшиян.

Как он объясняет, речь идет о людях с определенным состоянием, которые собирались, чтобы помогать нуждающимся членам общины и вообще всем тем, кому помощь нужна. Сейчас, добавляет протоиерей, это может быть благотворительный фонд.

«В Православной Церкви с древности внимание и молитва о жертвователях. Это те люди, которые проявляют заботу и о самом храме и о прихожанах имеющих нужду», - утверждает Сергей Экшиян.

По словам священнослужителя, во время литургий в каждом храме читали молитвы за этих жертвователей, а также строителей храма и беспокоящихся за других людей.

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