Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».
«Большинство населения российской федерации не просто имперцы, а они готовы нас убивать: уничтожать украинское государство и физически уничтожать украинцев», - сказал Олесь Доний.
Как отметил идеолог, это причина пропагандистской деятельности власти россии: они запустили этот процесс формирования демонизированного образа украинцев и ненависти к нам.
«Путин уже у власти 20 лет, а Гитлеру для очень похожей идеологии величия арийской расы, как у россии «русский мир с возвышением россиян», понадобилось гораздо меньше – 6 лет и это без телевидения и интернета. Нацисты промывали мозги людям газетами и личными встречами», - подчеркнул Олесь Доний.
По словам эксперта, Гитлер в 1933 году пришел к власти, а уже в 1939 году начал войну против Польши, что стало началом Второй мировой войны. Как он отметил, путин в течение 20 лет выстраивали пропаганду, поэтому не удивительно, что россияне так относятся к украинцам и жаждут нашего уничтожения.
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