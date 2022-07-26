Психотерапевт Оксана Королевич объяснила, что есть здоровый стресс, а есть насилие, которое нарушает личные границы человека и вредит его целостности и здоровью.

Об этом она рассказала в программе «Сад вишневый».

«Невозможно жить без здорового стресса. Эустресс - это то, что необходимо нервной системе, так же важно, как физическое что-то, скажем, поход в спортзал или нагрузки для наших мышц», - отмечает Оксана Королевич.

Как она рассказывает, в процессе взросления ребенок постоянно сталкивается с эустрессом, нужно делать какое-то усилие над собой, но это не насилие, а здоровая часть развития. В то же время эксперт подчеркивает, что важно то, как мы об этом договариваемся, ведь и просьбу можно облечь в форму насилия.

«Форма коммуникации в среднестатистической семьи на сегодняшний день, к большому моему сожалению, опирается на форму, где ребенок воспринимает родителей с точки страха, не из точки любви», - констатирует Оксана Королевич.

Психотерапевт отмечает, что вообще сейчас много насилия вокруг: не обязательно рукоприкладство, это может быть унижение, невозможность проявлять свои эмоции, отсутствие телесного контакта, неудовлетворение потребностей в здоровом развитии ребенка, экономическое насилие – это часть нашей современной жизни, которую мы даже не замечаем. По ее словах, насилие – это нарушение границ другого человека, когда мы своими действиями нарушаем его целостность и здоровье как физическое, так и психическое.

«Среднестатистический человек на улице травмирован, у него огромное количество переживаний, из точки которых он смотрит на мир. То есть огромное количество линз. Когда человек взаимодействует с другим человеком, он чаще всего идет в коммуникацию таким образом, который привычный для него. Если он привык в детстве взаимодействовать с родителями через призму коммуникации с насилием, то, вырастая, для него это норма», - объясняет Оксана Королевич.

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